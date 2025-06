"Love Island USA": confira a programação da 7ª temporada

A 7ª temporada do reality estreou no Peacock na terça-feira, 3 de junho, às 21h (horário do leste dos EUA) / 18h (horário do Pacífico). A boa notícia é que os episódios são lançados quase diariamente — com exceção das quartas-feiras, quando não há exibição.

Para quem acompanha o programa, vale lembrar que a temporada anterior contou com 37 episódios, então prepare-se para bastante drama, romance e reviravoltas pela frente!

O reality será comandado por Ariana Madix. A nova temporada de Love Island USA promete esquentar as coisas com um grupo inédito de solteiros e solteiras prontos para se apaixonar — ou causar! Entre eles está Jeremiah Brown, de Los Angeles, que se define como um "nerd da comunicação" e "um cara emotivo". Já Chelley Bissainthe, de Orlando, fala um pouco de crioulo e garante que só vai julgar um pouco os pretendentes pelos seus signos do zodíaco.

Com o cenário paradisíaco de Fiji como pano de fundo, os novos ilhéus embarcam em uma jornada intensa e cheia de reviravoltas em busca do amor. E os fãs, claro, estão ansiosos para acompanhar cada momento.

A 7ª temporada de Love Island USA está disponível com exclusividade no Peacock. Além dos novos episódios, a plataforma também oferece as temporadas 4, 5 e 6 do reality, além de spin-offs como Love Island All Stars, Love Island Games e Love Island South Africa.