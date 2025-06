Fernanda Lima comenta repercussão sobre falta de sexo: "Zero novidades"

Fernanda Lima voltou a se pronunciar sobre a grande repercussão causada por suas recentes declarações a respeito da vida sexual no casamento. Casada com Rodrigo Hilbert desde 2001, a atriz compartilhou um diálogo com o marido, no qual ambos admitiram que, em meio à rotina corrida, a vida sexual do casal ficou em segundo plano.

As declarações foram feitas durante sua participação no podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Nesta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, Fernanda voltou a falar sobre o assunto com bom humor e franqueza.

“Uma fala minha sobre a falta de tempo para o sexo no casamento gerou muito burburinho. Internautas surpresos com a minha declaração, matérias em sites, jornais sérios tratando do assunto… No fundo, fiquei feliz em ser a portadora de um total de zero novidades”, disse ela, ironizando a reação do público.

Conhecida por ter apresentado o programa Amor e Sexo, da Globo, Fernanda lembrou que esse tipo de debate sempre fez parte de sua trajetória profissional: “Quem acompanha minha carreira sabe que falo sobre sexualidade há pelo menos 15 anos.”

A atriz também fez uma reflexão sobre as expectativas em torno de relacionamentos públicos: “Tenho a sensação de que as pessoas acham que, por sermos um casal famoso, não enfrentamos dificuldades. Precisamos parar de idealizar o casamento como um conto de fadas, mesmo dentro de uma relação saudável.”