CPI das Bets tem reviravolta com Virginia e Deolane

CPI das Bets é concluída sem apontar culpados: relatório com 16 nomes não passa - (crédito: Reprodução Instagram)

A CPI das Apostas Esportivas foi oficialmente encerrada nesta quinta-feira (12), sem aprovação do relatório final que recomendava o indiciamento de influenciadores e empresários ligados à promoção de casas de apostas. Com isso, nomes como Virginia Fonseca e Deolane Bezerra ficaram de fora de qualquer responsabilização formal.

Em uma sessão com presença reduzida, o parecer da senadora Soraya Thronicke foi rejeitado por 4 votos a 3, encerrando os trabalhos da comissão criada para investigar possíveis irregularidades e crimes no setor de apostas esportivas no Brasil.

Soraya Thronicke revela estratégia para interrogados

Após a grande repercussão em torno da sua postura com os interrogados, Soraya explicou qual foi a sua estratégia ao longo da CPI. Em entrevista, a senadora revelou ter traçado um plano para expor Virginia Fonseca durante o depoimento da influenciadora.

“Foi depois da participação dela que conseguimos conectar os pontos e decidir pelo indiciamento”, afirmou, referindo-se ainda à polêmica foto que tirou com Virginia, que causou grande repercussão nas redes — especialmente porque foi registrada dias antes do anúncio da separação da influenciadora.

A respeito do comportamento de Rico Melquiades durante a comissão, Soraya também se pronunciou: “Quando falei sobre ‘aprender a jogar’, não era bem no sentido literal. Eu não tinha tempo nem estrutura para fazer uma busca e apreensão, ou analisar dados técnicos. Minha intenção era induzir uma exposição espontânea — e funcionou.”