Tarólogo dos famosos previu saída de Cátia Fonseca da Band

Em março deste ano, o tarólogo Val Couto, conhecido por suas previsões certeiras envolvendo personalidades da televisão e do entretenimento, fez uma revelação surpreendente sobre o futuro de Cátia Fonseca na Band. Durante uma live nas redes sociais, ele afirmou que a apresentadora não estava feliz na emissora e que uma mudança drástica em sua carreira estava por vir — o que se concretizou recentemente com sua saída do canal.

“Eu vejo claramente com todas as letras: eu não vejo ela feliz na Band. As cartas não me dão ela feliz na Band de jeito nenhum“, disse Val Couto na ocasião. Segundo ele, a insatisfação de Cátia com a emissora da família Saad já era evidente nas leituras que vinha fazendo.

Na mesma transmissão, o tarólogo foi além e revelou que a apresentadora estava sendo aconselhada por alguém muito próximo. “As cartas mostram que um amigo bem íntimo está ajudando Cátia a sair da emissora, pois sabe que ela não está bem lá”, destacou.

Ainda durante a live, Val Couto cravou que a comunicadora não apenas deixaria a Band, como já tinha caminho aberto para uma nova casa televisiva. “As cartas me mostram com clareza que Cátia Fonseca vai sim para uma outra emissora, e não vai demorar”, completou ele.

A previsão gerou grande repercussão entre fãs e seguidores da apresentadora, que há anos comandava o programa “Melhor da Tarde” nas tardes da Band. A confirmação oficial de sua saída só ocorreu recentemente, mas para quem acompanha o trabalho de Val Couto, o desfecho já era esperado.

Val é conhecido por suas previsões envolvendo nomes como Xuxa, Eliana, Ana Maria Braga e até apresentadores do jornalismo. Sua sensibilidade e acertos recorrentes o tornaram referência no universo místico das celebridades.

Agora, os holofotes se voltam para o próximo passo de Cátia Fonseca: qual será sua nova casa na televisão? Se depender das cartas de Val Couto, essa resposta está mais próxima do que se imagina.