Com Ivo Meirelles, MC Koringa lança hino oficial do Flamengo no Mundial

O Flamengo terá três músicas para embalar sua campanha na Copa do Mundo de Clubes da FIFA: Ó Meu Mengão, Grito da Nação e o hino oficial do clube "Hino do Flamengo". MC Koringa e Ivo Meirelles são os intérpretes das músicas, que serão lançadas nas principais plataformas de áudio.

MC Koringa conta como surgiu o convite para participar do projeto. Buchecha é autor de Grito da Nação.

"Em 2019, fui convidado por Ivo Meirelles e Buchecha para participar da Fun Fest no Maracanã. Enquanto o Flamengo estava disputando a Final em Lima, o Maracanã comportava mais de 40 mil pessoas para assistir a grande final em telões.

Foi um dia muito especial. Esse ano (2025) o Flamengo chamou Ivo Meirelles para gravar três músicas oficialmente para embalar a campanha do Super Mundial de Clubes e o Ivo me convidou para fazer parte desse momento com ele novamente. Confesso, fiquei em choque. Poder estar ao lado de amigos como Ivo e Buchecha para cantar Flamengo faz parte daqueles sonhos que “seriam” impossíveis. Gravamos na Cia dos Técnicos as músicas Hino Do Flamengo (o oficial), Ó Meu Mengão e Grito da Nação", conta o funkeiro.

O cantor revela que já está ansioso para ver os singles sendo cantados pela torcida. "Agora é controlar a ansiedade e torcer pelo Mengão que já tem a trilha sonora e fazemos parte dela oficialmente. Seu Silva, essa vai pro Senhor (Que Deus o tenha em bom lugar)", finaliza.