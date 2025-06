Gato Preto é detido após confusão com Bia Miranda

A polêmica entre Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, acabou na delegacia. Após ser acusado de agredir a influenciadora, o influenciador digital revelou que chegou a ser detido, mas foi liberado assim que seu advogado chegou ao local.

Em suas redes sociais, Gato Preto explicou o motivo do sumiço e afirmou ter tido seus pertences apreendidos durante a abordagem. “Família, vim aqui me pronunciar. Fiquei off porque fui detido. Não estava preso. Deus me livre, não quero ficar preso”, declarou ele em vídeo publicado nos stories.

A denúncia foi feita por Bia na noite de quarta-feira (11), em um condomínio de Alphaville, na Grande São Paulo. Em vídeo publicado em tempo real, a neta postiça de Gretchen relatou: “Ele acabou de me bater. Olha aqui como estou”, disse, exibindo o cabelo bagunçado. “Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo.”

O caso rapidamente tomou as redes sociais, com forte repercussão entre os internautas, que se posicionaram em apoio à influenciadora e criticaram o comportamento de Gato Preto.

“Que a Bia tome vergonha e lembre que tem dois filhos. Não deixe esse indivíduo se aproximar de novo”, comentou uma seguidora. “Tem dinheiro pra advogado, mas não paga pensão... Ou já começou a acertar?”, ironizou outro. “O cara bateu na mulher, quebrou a costela, e agora já tá solto? Brasil sendo Brasil”, lamentou um usuário indignado. “Esses homens sempre passam impunes porque têm 'a galerinha' que os fortalece. Triste, mas real”, completou outra.