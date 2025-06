Eric Dane, de Grey’s Anatomy, fala pela 1° vez após diagnóstico terminal

Eric Dane, eternizado como o galã Mark Sloan em Grey’s Anatomy, fez sua primeira aparição pública após revelar que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). O ator deu uma entrevista emocionante à jornalista Diane Sawyer, que será exibida no Good Morning America nesta segunda-feira (16/6).

Aos 52 anos, o ator surgiu visivelmente emocionado ao falar sobre o impacto da doença em sua rotina. Ele contou que acorda todos os dias com a consciência da nova realidade que enfrenta. “Não é um sonho”, afirmou, deixando clara a dificuldade de lidar com o diagnóstico.

Eric também falou sobre como a vida mudou desde abril, quando descobriu a ELA. O astro tem se dedicado à família e ao convívio com as filhas, Billie e Georgia. Mesmo com o avanço da doença, ele demonstrou força ao afirmar que ainda não sente que esta seja a conclusão de sua história.

A entrevista deve mostrar detalhes da rotina atual do ator e sua perspectiva diante de uma condição progressiva que compromete os movimentos, mas mantém a consciência intacta. A aparição marcou a primeira vez que ele falou abertamente sobre o assunto desde o anúncio do diagnóstico.

Além de Grey’s Anatomy, Eric Dane também ganhou destaque na série Euphoria e em filmes como Marley & Eu e Bad Boys 4. A repercussão da entrevista já é grande entre os fãs, que acompanham com carinho e solidariedade esse novo capítulo de sua vida.