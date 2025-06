Sobrevivente em queda de avião revela qual assento ocupava durante tragédia

Para quem acredita em milagres, a história de Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, é um verdadeiro renascimento. Ele foi o único sobrevivente da queda de um avião que vitimou mais de 240 pessoas na Índia, na última quinta-feira (12).

Em choque, mas vivo, Vishwash revelou detalhes do momento que mudou sua vida para sempre — inclusive o assento em que estava durante a tragédia.

Cidadão britânico de origem indiana, ele contou que viajava na poltrona situada à frente da asa esquerda da aeronave, justamente na fileira de emergência. "Trinta segundos após a decolagem, ouvi um estrondo enorme e, em seguida, o avião caiu. Tudo aconteceu em questão de segundos", relatou.

Vishwash fazia a viagem acompanhado do irmão, que, segundo ele, estava sentado em outro lugar no avião. Os dois retornavam ao Reino Unido após visitarem familiares na Índia. Ainda sem saber o destino do irmão, o sobrevivente conseguiu entrar em contato com a família para avisar que estava vivo.

“Ele tem um pouco de sangue nas imagens, mas não está gravemente ferido. Está muito confortável e sob rigorosa observação, sem problemas,” afirmou o Dr. Rajnish Patel, professor e chefe de cirurgia do Hospital Civil de Ahmedabad.