Ex de Luciano Camargo afirma que Bia Miranda fez 'macumba' para namorados

Bia Miranda virou um dos nomes mais comentados da semana após denunciar o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, por agressão física. Mesmo diante da gravidade da situação, a ex-mulher de Luciano Camargo, Cléo Loyola, usou as redes sociais para criticar a jovem, em vez de demonstrar solidariedade.

Por meio de seu perfil no Instagram, Cléo acusou Bia de estar "colhendo o que plantou". A sensitiva aproveitou o episódio para comentar supostos aspectos espirituais da vida da influenciadora, afirmando que ela teria realizado trabalhos espirituais de amarração amorosa com antigos parceiros.

“Você está passando por isso por certos carmas do seu passado. Mas o pior de tudo é fazer amarração pra esses homens velhos. Fez amarração pro Gato Preto, pro Buarque, até pro Gabriel Roza. Entendeu?”, disparou a médium, em tom de julgamento.

Em tom de alerta — ou ameaça espiritual —, Cléo seguiu com as críticas: “Depois, meu amor, paga um preço alto. Porque você acaba sofrendo com homens ruins. O problema é fazer amarração? Não. O problema é fazer amarração pra quem não merece. Depois você termina apanhando, igual agora, tá? E coisas piores ainda podem acontecer”.

As declarações causaram forte repercussão entre os seguidores, que se dividiram entre os que concordaram com as falas da ex de Luciano Camargo e os que consideraram suas palavras insensíveis e agressivas, especialmente em um momento tão delicado para Bia Miranda.