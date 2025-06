Henri Castelli é visto com criadora de conteúdo adulto em aeroporto

Será que o coração de Henri Castelli tem um novo dono? O ator foi flagrado em clima de intimidade com a criadora de conteúdo adulto e enfermeira Aline Limas, momentos antes de embarcar para os Estados Unidos. O encontro aconteceu na última segunda-feira (16), no aeroporto, e chamou a atenção de quem passava pelo local.

Aline Limas é uma personalidade conhecida nas redes sociais. Com mais de 900 mil seguidores no Instagram, ela se destaca tanto pelo trabalho como influenciadora quanto pela sua formação na área da saúde. Discreta, a criadora de conteúdo ainda não comentou publicamente sobre a aproximação com o ator.

Mesmo sendo um momento aparentemente pessoal, Henri mostrou simpatia com os fãs que o reconheceram no saguão e chegou a posar para fotos antes de seguir viagem. A presença de Aline ao lado do galã levantou rumores de um possível novo romance — o primeiro desde o fim do relacionamento com Sabrina Caminski, em 2021.

Na época, Henri e Sabrina assumiram o namoro nas redes sociais, mas o romance durou apenas quatro meses. Desde então, o ator vinha mantendo sua vida amorosa longe dos holofotes. Agora, com o novo flagra, os fãs já especulam se o ator está pronto para um novo capítulo no amor.

Nas redes sociais, o público comentou sobre o flagra: "Uma vez o vi no aeroporto faz uns anos atrás. Pensa em um boy lindo", "Trabalho bom é aqueles que conquistamos o cliente", "Espero que ele não vá fazer conteúdo adulto também".