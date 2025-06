Leonardo quebra promessa em show: "Jesus não escuta bêbado"

O cantor Leonardo virou assunto nas redes sociais após ser visto aparentemente bêbado durante uma apresentação no São João de Campina Grande, na Paraíba. O show aconteceu recentemente e gerou comentários entre o público que notou o comportamento alterado do sertanejo no palco.

Durante a apresentação, Leonardo brincou sobre a situação e explicou que havia feito uma promessa antes de iniciar a turnê pelo Nordeste. “Eu prometi que ia fazer uma turnê no Nordeste e não ia beber nada”, contou ele, ao justificar a possível quebra do compromisso.

Ainda em clima de descontração, o cantor continuou o desabafo com uma piada. “Ainda bem que Jesus Cristo não escuta bêbado”, afirmou, arrancando risos da plateia. Em seguida, completou: “Não dá moral, ainda bem, porque eu vou beber!”.

Antes disso, o cantor passou por uma conexão no aeroporto na cidade de Cipó, Bahia , onde relembrou um momento marcante de sua vida. Mesmo sem sair do local, Leonardo fez questão de registrar a passagem por Cipó, local onde recebeu a notícia mais dolorosa de sua trajetória: a morte do irmão Leandro, em 1998.