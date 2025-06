Rita Lee: Mel Lisboa chora com Roberto de Carvalho ao encerrar peça

Mel Lisboa encerrou a temporada paulista do espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical” em clima de forte emoção. Após a última sessão, realizada neste domingo (15/6) no Teatro Porto, a atriz chorou no palco ao lado de Roberto de Carvalho, viúvo da cantora. Ele fez um elogio tocante à artista, dizendo: “A pedra foi trabalhada e se transformou no diamante mais belo”.

O momento foi marcado por aplausos e lágrimas da equipe e do público. Mel segurava um buquê de flores que recebeu de seu namorado, o ator Gustavo Rezende, que também integra o elenco da peça, interpretando Raul Seixas. O casal trocou um beijo nos bastidores, selando o fim de uma fase intensa da produção.

Durante pouco mais de um ano, a peça percorreu a trajetória da icônica rainha do rock brasileiro com pitadas de emoção, humor e muitas músicas marcantes. A performance de Mel recebeu diversos elogios ao longo da temporada e contou com o apoio da família de Rita, especialmente de Roberto, que acompanhou de perto várias apresentações.

Além do reconhecimento profissional, o espetáculo também marcou uma virada pessoal para Mel Lisboa. Desde sua separação em 2023, após 15 anos de casamento com o produtor Felipe Roseno, a atriz assumiu o novo relacionamento com Gustavo e passou a dividir o palco e a vida com o parceiro.

A turnê segue agora para o Rio de Janeiro, com apresentações marcadas no Teatro Casa Grande, entre os dias 26 de junho e 3 de agosto. A expectativa é que o sucesso se repita na capital fluminense, com sessões lotadas e fãs emocionados com a homenagem à eterna Rita Lee.