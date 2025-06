Globo exige demissão de apresentadora que fazia publicidade nas redes

A jornalista Fabíola de Paula, que apresentava o Bom Dia Espírito Santo na TV Gazeta, afiliada da Globo no estado, foi demitida após 11 anos na emissora. De acordo com a TV Pop, a saída foi motivada por uma ordem direta da Globo no Rio de Janeiro, que recebeu uma denúncia de que Fabíola estaria fazendo publicidades em suas redes sociais, prática proibida pelas diretrizes editoriais da empresa.

Fabíola usava o Instagram para promover produtos e serviços, além de divulgar seu trabalho como mestre de cerimônias e consultora de oratória.

Embora essas últimas atividades até sejam toleradas em alguns casos, a Globo entendeu que ela descumpriu as normas ao manter uma postura considerada incompatível com a de uma jornalista da casa.

A apresentadora, que formava dupla com Mário Bonella no telejornal matinal, já estava fora do ar desde o dia 10 de junho, quando se despediu dos telespectadores sem saber que aquela seria sua última participação.

O caso repercutiu internamente e gerou desconforto, já que Bonella é um dos nomes mais respeitados do canal e parceiro de longa data de Fabíola.