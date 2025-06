MC Livinho: Byanca Gabarron apaga publicação sobre fim de casamento

Chegou ao fim o casamento entre MC Livinho e Byanca Gabarron. O anúncio foi feito pela influenciadora na manhã desta quarta-feira (18), por meio de uma publicação em seu perfil nas redes sociais. A postagem, que trazia uma foto ao lado do cantor e do filho do casal, foi apagada pouco tempo depois.

Na legenda, Byanca optou por uma despedida breve, mas significativa. “Nada como um fim sem textão, sem cena, sem drama. E o maior presente ficou: nosso filho. O amor da minha vida”, escreveu ela, que foi casada por cinco anos com o cantor, conhecido pelo hit "Vidrado em Você", sucesso internacional.

MC Livinho e Byanca começaram a namorar em 2016. Durante o relacionamento, viveram idas e vindas, mas reataram e oficializaram a união em novembro de 2024, com uma cerimônia íntima realizada nas Ilhas Maldivas.

Na última semana, no Dia dos Namorados (12), MC Livinho surpreendeu a então esposa com um presente luxuoso: um Audi RS Q3, avaliado em cerca de R$ 590 mil, além de flores e roupas temáticas para marcar a data especial. Na ocasião, ele se declarou com um texto romântico publicado nas redes:

“Fico feliz por ter você em minha vida. Mesmo quando o mundo não nos entende, há um universo entre nós que só o nosso silêncio decifra. Nos afastamos, tropeçamos no tempo, mas o amor — o verdadeiro — não se perde, ele amadurece. Obrigado por ser colo quando o mundo pesa, por ser abrigo quando a vida assusta, e por ser a mãe mais linda do nosso filho. Você não apenas me ama... você me transforma. Te amar é o meu ponto de partida, e ter você é o meu destino.”