MC Livinho termina casamento 8 meses após a cerimônia

MC Livinho e a influenciadora Byanca Gabarron não são mais um casal. O término foi confirmado por ela nas redes sociais, em uma publicação breve e sem grandes explicações. Eles oficializaram a união em novembro de 2024, em uma cerimônia nas Maldivas, após oito anos de relacionamento e o nascimento do filho, Olivio.

Na postagem, que incluía uma foto da família, Byanca optou por um texto curto e direto, mencionando que o fim ocorreu sem conflitos. “Nada como um fim sem textão, sem cena, sem drama. E o maior presente ficou: nosso filho”, escreveu. A publicação, no entanto, foi deletada pouco tempo depois.

Apesar da separação, a influenciadora demonstrou respeito pela trajetória ao lado de Livinho. Em outro trecho, agradeceu ao ex-marido: “Obrigada por fazer parte da história que me trouxe ele e também pelos seus tantos feitos. Deus te abençoe”. A mensagem repercutiu nas redes e foi replicada por páginas de entretenimento.

Até o momento, MC Livinho não se manifestou sobre o término. Conhecido por manter a vida pessoal com discrição, o cantor não comentou publicamente a decisão de encerrar o casamento. Procurada pela imprensa, a equipe do artista também não respondeu.

Essa não foi a primeira vez que o casal enfrentou uma separação. Em 2022, Livinho chegou a anunciar o fim do relacionamento, mas os dois reataram meses depois. A reconciliação resultou no casamento no exterior, marcado por registros luxuosos compartilhados nas redes sociais.