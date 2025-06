Thiaguinho faz surpresa inesperada à Fernanda Souza: ‘Parceria eterna’

Thiaguinho mostrou que maturidade e afeto vão além do fim de um relacionamento. Nesta segunda-feira (17), o cantor usou as redes sociais para homenagear a ex-esposa, Fernanda Souza, em seu aniversário. Os dois foram casados por cerca de quatro anos e continuam mantendo uma relação de amizade e respeito mútuo.

“Hoje é dia de celebrar a sua vida, Fernanda Souza! Muita saúde, paz, alegria, amor e tudo de melhor que meu coração pode te desejar! Que você continue sendo essa luz para todos que te cercam e te amam”, escreveu o artista em um post carinhoso.

Thiaguinho reforçou o carinho e a conexão que ainda existe entre eles. “Deus abençoe demais sua vida e a nossa parceria eterna! Conte comigo para sempre. Feliz aniversário!”, completou o cantor, que vive atualmente um novo momento ao lado da influenciadora Carol Peixinho.

O casal, inclusive, anunciou recentemente que espera o primeiro filho: um menino. Em uma publicação emocionante, Thiaguinho compartilhou a escolha do nome e o significado por trás dele. “Caraca… É um muleke! Com o coração transbordando de amor, viemos dividir com vocês o nome da nossa bênção: Bento — que significa abençoado!”

Ele finalizou a mensagem com entusiasmo: “É exatamente assim que nos sentimos com a chegada dele! Nosso menino Bento já é muito amado e esperado com toda a alegria do mundo. Que ele traga ainda mais luz para a nossa história. Porque só de existir, já transformou tudo por aqui!”

