Médium prevê colapso emocional de astro da música sertaneja

Uma das líderes espirituais mais respeitadas do país, a médium Analu Portugal revelou ter recebido uma mensagem espiritual preocupante envolvendo um cantor sertanejo extremamente famoso. Segundo ela, o artista, conhecido por uma carreira marcada por sucessos e grandes públicos, estaria enfrentando uma grave crise emocional e espiritual.

De acordo com a vidente, o cantor apareceu durante uma de suas conexões espirituais em estado de profundo abalo. “Vi ele muito magro, abatido, chorando e tendo crises graves de ordem psiquiátrica. A situação é séria. A espiritualidade me mostrou que ele está se perdendo”, afirmou Analu.

A médium também relatou que, em sua visão, a relação conjugal do artista estaria prestes a se romper. “Vi a esposa se afastando. Há uma separação iminente, e ele está em total desequilíbrio”, completou.

Sensibilizada com a gravidade da situação, Analu afirmou que entrou em contato com a equipe do cantor, na tentativa de alertar e oferecer ajuda. “A espiritualidade não manda um recado à toa. É uma chance de cuidado, de recomeço. Meu papel é avisar e tentar amparar, dentro dos limites do que me é permitido”, explicou.

Natural de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Mãe Analu Portugal tem 35 anos de atuação espiritual. Com raízes na espiritualidade afro-brasileira e na tradição das feiticeiras de sua linhagem familiar, ela se destacou ainda na adolescência ao ser convocada para integrar uma ordem de bruxaria e assumir o sacerdócio. Atualmente, conduz ritos e iniciações no culto à Kimbanda e na linha luciferiana, com templo próprio na Barra da Tijuca (RJ).

Além dos rituais e atendimentos, ministra cursos em diversas áreas da espiritualidade, como Tarô, Baralho Cigano, Ifá, Herbologia e Constelação Familiar. Mãe Analu também se tornou uma voz importante nas redes sociais, onde compartilha previsões, análises espirituais e reflexões sobre fenômenos nacionais e internacionais. Seu podcast, “Pod 7 Axé”, é considerado um dos mais consistentes do país em temáticas afro-brasileiras e místicas.

Com mais de 500 filhos iniciados ao redor do mundo, a médium mantém sua prática pautada pela ética, ancestralidade e compromisso com o sagrado. Mesmo sendo procurada por celebridades, políticos e empresários, preserva o sigilo como um dos pilares de seu trabalho.

Segundo ela, a mensagem sobre o cantor sertanejo é um chamado urgente. “Não falo por vaidade nem para expor ninguém. Falo porque o mundo espiritual está pedindo socorro por ele. Que sua equipe escute e que ele se permita ser ajudado”, finalizou.