Ana Maria Braga diz que se ama ao se ver nua: "Me acho bonita"

Ana Maria Braga foi a convidada do Domingão com Huck (22/6) e surpreendeu o público ao falar abertamente sobre como lida com o tempo e com o próprio corpo. Aos 76 anos, a apresentadora deu uma verdadeira lição de autoestima ao revelar que gosta de se olhar no espelho, mesmo nua, e que se acha bonita.

“Eu me olho na frente do espelho e vejo minhas rugas, o tempo passando, mas quando estou nua, eu me adoro, me acho bonita. Tudo faz parte de você se amar. A alimentação, a ginástica, o cuidado. Se a gente não se amar, nada funciona. Isso é o mais importante do mundo”, disse Ana, emocionando a plateia.

No bate-papo com Luciano Huck, ela também falou sobre o relacionamento com o jornalista Fábio Arruda, com quem está desde a pandemia. “Estamos juntos há cinco anos. E quero levantar uma bandeira: mulheres bem resolvidas espantam os homens, porque eles não têm coragem de paquerar”, brincou.

Ana ainda contou como foi o primeiro encontro com o marido. “Foi amor pelo olhar, mesmo de máscara. Ele não me viu como a Ana Maria Braga da TV, me olhou como mulher. Isso mexeu comigo e fui atrás. Investiguei e consegui umas informações”, revelou, rindo.

Ela aproveitou o passeio com Huck para divulgar o reality Chef de Alto Nível, que estreia em julho. “É um programa sobre a arte de cozinhar. Já existe fora do Brasil, mas aqui será algo completamente novo. Recebemos mais de 15 mil inscrições”, contou, animada com a nova fase.