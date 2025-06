Sem Catia Fonseca, Melhor da Tarde afunda em audiência na Band

O programa "Melhor da Tarde”, da Band, não vive bons momentos desde o afastamento de Catia Fonseca. Sem a presença da apresentadora titular, a atração bateu recorde negativo de audiência nesta semana, com números ainda mais prejudicados pela concorrência direta com o futebol exibido pela Globo.

Com a ausência de Catia, que está de licença por motivos pessoais, o vespertino perdeu força no Ibope e tem enfrentado dificuldades para manter o interesse do público. A média da semana ficou abaixo dos 1 ponto na Grande São Paulo, patamar considerado crítico para o horário.

Além da saída temporária de sua principal estrela, a atração também sofre impacto direto da grade esportiva da concorrente. Quando a Globo exibe jogos à tarde, a audiência da Band despenca ainda mais, dificultando qualquer reação do programa.

Internamente, a Band avalia estratégias para tentar reverter os números, mas a expectativa é que o desempenho só melhore com o retorno de Catia. Até lá, a ordem é segurar o barco e manter o formato do programa o mais estável possível para evitar novos prejuízos.