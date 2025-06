Erika Hilton nega uso de verba pública em show da Beyoncé

A deputada federal Erika Hilton usou uma live em seu perfil oficial para rebater acusações envolvendo sua viagem à Europa, especialmente sua presença no show da Beyoncé em Paris.

Em tom firme, ela negou que tenha usado verba da Câmara para cobrir os custos da viagem e classificou as críticas como uma tentativa de desmoralizá-la às vésperas das eleições. “Não foi paga nenhuma passagem com dinheiro da Câmara, e eu não fui de férias nem a passeio, fui a trabalho”, garantiu.

Segundo Erika, a viagem à França e a Portugal foi realizada a convite do Parlamento Europeu e teve autorização formal do presidente da Câmara, Arthur Lira. Durante a passagem por Lisboa, ela participou da Parada LGBT como parte de sua agenda oficial.

Sobre o show da cantora Beyoncé, a parlamentar deixou claro que assistiu com recursos próprios, em um dos dias livres da viagem. “Aproveitei com o meu dinheiro. Realizei um sonho pessoal. Isso não interfere no meu compromisso como parlamentar”, disse, afirmando que não vê problema algum em ter momentos de lazer fora do expediente.

Erika também aproveitou a transmissão para responder às críticas sobre assessores do gabinete que trabalham com maquiagem fora do horário oficial.

Ela afirmou que ambos são qualificados para as funções que exercem e que os ataques fazem parte de uma campanha para desgastar sua imagem. “Essa tentativa de me deslegitimar é mais uma forma de violência política”, concluiu.