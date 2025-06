Duda Nagle desabafa sobre guarda compartilhada de filha com Sabrina Sato

Duda Nagle usou as redes sociais para fazer um comovente desabafo sobre a rotina com a filha Zoe, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com Sabrina Sato. O ator, que se separou da apresentadora em março de 2023, falou sobre os desafios da guarda compartilhada e os sentimentos que surgem com a ausência da filha em certos momentos.

"Uma das coisas mais tristes da guarda compartilhada ou alternada é que, depois de uma viagem como essa — em que passei um feriado com a Zoe —, ela vai ficar um pouco com a mamãe e, do nada, estou andando pela casa, vejo um chinelinho dela num canto..."

E seguiu com as declarações: "Dá um aperto no coração saber que eu não posso estar com ela o tempo todo, como gostaria. Ainda mais depois de uma viagem em que a gente fica tão conectado", desabafou o ator.

Duda também refletiu sobre a importância de valorizar os momentos juntos: "O lado bom é que, quando a gente se encontra, tende a valorizar mais. Quando podemos estar sempre com os nossos filhos, corremos o risco de cair na armadilha de banalizar isso. Pensamos: 'Depois eu brinco', 'Depois eu fico com ela, agora tenho coisas mais importantes pra fazer'."

Ele finalizou com uma reflexão sobre as prioridades na vida: "É um desafio constante essa questão da presença. O mais importante é manter o principal como o principal. E, na correria do dia a dia, essa é a parte mais difícil dos nossos tempos."