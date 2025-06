Blogueirinha revela detalhes do término e declara amor ao ex-marido

Blogueirinha falou abertamente pela primeira vez sobre o fim do casamento com Edson Formaggio, com quem dividiu oito anos de relacionamento. Em um vídeo publicado no YouTube, a influenciadora explicou como tudo aconteceu e mostrou que, apesar da separação, o carinho e o amor continuam.

“Eu continuo amando ele. Ele sabe disso”, afirmou, visivelmente emocionada. Apesar do anúncio ter sido feito por Edson no início de junho, Blogueirinha explicou que eles já não estavam juntos há um tempo, embora ainda morassem sob o mesmo teto. Segundo ela, o respeito sempre foi mantido até o último momento.

A apresentadora contou que a decisão veio após um “tempo” que os dois resolveram dar na relação, mas que acabou evoluindo para um encerramento definitivo. Ainda assim, a convivência foi leve e com liberdade mútua: “Você fica com quem quiser, eu fico com quem eu quero, sabe? Eu sou muito amor livre”, disse, sem perder o bom humor.

Blogueirinha também aproveitou o vídeo para desmentir boatos sobre uma possível transição de gênero. “Eu sou cis, nasci cis”, afirmou. Para ela, as brincadeiras envolvendo o assunto acabam esvaziando debates sérios da comunidade trans: “Não que eu me incomode, mas é uma pauta importante e não é sobre mim”.