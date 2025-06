Imagine Dragons cobra até R$ 43 mil por ingresso em turnê no Brasil - (crédito: Redes Sociais)

O retorno do Imagine Dragons ao Brasil está dando o que falar, mas não só pela música. Os ingressos para a nova turnê da banda americana, que passará por São Paulo, Belo Horizonte e Brasília em outubro, chegaram com preços que surpreenderam até os fãs mais dedicados. O valor mais alto chega a R$43.813, referente ao pacote “Ultimate VIP Experience”.

O pacote mais caro inclui um combo de itens exclusivos, como uma guitarra usada no palco por um dos integrantes, outra autografada por toda a banda, brindes da loja oficial, pôster, foto no palco e acesso antecipado ao local do show.

Ainda assim, não há qualquer possibilidade de conhecer pessoalmente os músicos, o famoso meet & greet não está incluso. Os valores não param por aí. O “VIP Area Experience”, que oferece pôster exclusivo e outros mimos, custa até R$6.846. Já o pacote mais “econômico”, chamado Entrada

Antecipada, garante entrada antes da abertura dos portões e acesso à loja oficial, e pode custar até R$3.722. Todos os pacotes incluem ingresso para o PIT A, área mais próxima do palco.

Para quem pretende ir ao show sem investir em experiências VIP, os valores dos ingressos comuns também variam bastante. Em São Paulo, por exemplo, a pista premium sai por R$940 (inteira), enquanto a arquibancada mais barata custa R$490. Em Belo Horizonte e Brasília, os preços seguem a mesma média.