Imagine Dragons no Brasil: banda anuncia shows e confirma datas

Imagine Dragons anuncia turnê no Brasil com três shows em outubro - (crédito: Reprodução Instagram)

A banda Imagine Dragons confirmou, nesta quinta-feira (26), sua passagem pelo Brasil como parte da turnê mundial LOOM. Serão três apresentações no mês de outubro, com shows em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e São Paulo (SP).

Ingressos e pré-venda

A pré-venda de ingressos começa na próxima segunda-feira (30) para fãs cadastrados no mailing oficial da banda. Já nos dias 1º e 2 de julho, os clientes do banco Santander terão acesso exclusivo à compra antecipada. A venda geral será aberta no dia 3 de julho, a partir das 13h, pelo site da Ticketmaster.

Preços por cidade

Belo Horizonte

Os ingressos estão disponíveis nas modalidades inteira e meia-entrada, com sete setores:

PIT A – R$ 1.800 (inteira) / R$ 900 (meia)

PIT B – R$ 1.800 (inteira) / R$ 900 (meia)

Pista Premium – R$ 920 / R$ 460

Cadeira Inferior – R$ 760 / R$ 380

Cadeira Inferior Roxa – R$ 760 / R$ 380

Pista – R$ 580 / R$ 290

Cadeira Superior – R$ 540 / R$ 270

Brasília

Ingressos divididos em seis setores:

PIT A – R$ 1.800 / R$ 900

PIT B – R$ 1.800 / R$ 900

Pista Premium – R$ 850 / R$ 425

Cadeira Inferior – R$ 720 / R$ 360

Pista – R$ 460 / R$ 230

Arquibancada – R$ 460 / R$ 230

São Paulo

Sete opções de setores estarão disponíveis:

PIT A – R$ 1.800 / R$ 900

PIT B – R$ 1.800 / R$ 900

Pista Premium – R$ 940 / R$ 470

Cadeira Inferior – R$ 920 / R$ 460

Cadeira Superior – R$ 860 / R$ 430

Pista – R$ 560 / R$ 280

Arquibancada – R$ 490 / R$ 245

A nova turnê do Imagine Dragons acompanha o lançamento do álbum LOOM, e promete trazer ao público brasileiro um espetáculo visual e sonoro com os maiores sucessos da banda.