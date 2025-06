Zé Felipe dá entrada no divórcio após separação de Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe oficializou o processo de divórcio com Virginia Fonseca. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (26) por meio de nota divulgada pela assessoria do artista. Segundo o comunicado, o trâmite judicial é necessário devido à presença de filhos menores de idade no relacionamento.

Após especulações nas redes sociais de que o cantor teria solicitado a guarda exclusiva das crianças, a equipe de Zé Felipe negou a informação. De acordo com a nota, o processo menciona guarda compartilhada, com referência de residência materna, ou seja, sob os cuidados de Virginia.

O casamento, que durou cerca de cinco anos, chegou ao fim em 27 de maio. Durante a união, o casal teve três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 8 meses.

Ao anunciar o término nas redes sociais, os dois destacaram que o respeito e a amizade permanecem: "Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Amamos vocês e tudo que representam", dizia o comunicado conjunto.

