Alexandre Frota reage após Leo Lins debochar do câncer de Preta Gil - (crédito: Redes Sociais)

Alexandre Frota não se conteve diante das piadas de Leo Lins sobre o câncer da cantora Preta Gil e usou as redes sociais para manifestar seu repúdio. O ator e ex-deputado classificou como “inaceitável” o comentário do humorista feito em um show recente, que gerou grande repercussão negativa.

No vídeo publicado nesta quinta-feira (26/6), Frota deixou claro que conhece Leo Lins pessoalmente, mas ressaltou que, dessa vez, a situação ultrapassou todos os limites. “Falar da doença da Preta Gil é inaceitável”, afirmou, ressaltando a dor que a doença traz a milhares de famílias no Brasil e no mundo.

Além de defender Preta Gil, Alexandre Frota destacou o desrespeito contra profissionais da saúde que dedicam suas vidas à luta contra o câncer. “Você joga por água abaixo o trabalho de auxiliares de enfermagem, médicos e pesquisadores”, criticou o ator.

Frota ainda lembrou que Leo Lins já havia feito piadas com o corpo da cantora, e que agora foi além, atacando diretamente uma doença grave e que causa sofrimento real. O ator, que trabalha com famílias e hospitais voltados ao câncer infantil, disse que seu posicionamento vem da experiência de quem convive com essa realidade.

A reação de Frota se soma à de outros famosos, como Alice Wegmann, que também saíram em defesa de Preta Gil após as polêmicas declarações de Leo Lins durante uma apresentação em que o uso de celulares era proibido.