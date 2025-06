Leo Lins faz piada com câncer de Preta Gil dias após condenação

Leo Lins volta a gerar polêmica com piadas em show - (crédito: Reprodução Instagram)

O humorista Leo Lins voltou a causar polêmica no cenário da comédia. Após ser condenado a mais de oito anos de prisão por disseminar conteúdos considerados discriminatórios, ele retomou sua agenda de shows com o espetáculo "Enterrado Vivo", apresentado no último fim de semana em São Paulo.

Durante a apresentação, Lins não apenas ironizou sua própria condenação, como também voltou a abordar temas sensíveis. Um dos momentos mais controversos da noite foi uma piada envolvendo o tratamento de câncer de colorretal da cantora Preta Gil, que atualmente segue em tratamento nos Estados Unidos.

“A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer”, disse o humorista.

Em outro trecho, Lins voltou a criticar a Justiça brasileira com tom provocativo: “Se você comete um homicídio sendo réu primário, sabe quantos anos pega? Seis. Eu peguei oito. A mensagem da Justiça é: ‘Se você é preconceituoso, não faça piada, mate!’ Vai sair mais cedo da cadeia.”

Vale destacar que o show tem proibição total do uso de celulares por parte do público. Segundo reportagem do jornal O Globo, que acompanhou a apresentação, cerca de 720 pessoas lotaram o teatro.