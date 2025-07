Vídeo: bate-boca entre repórter da Band e TV Record viraliza na web

O clima esquentou entre profissionais da imprensa durante a cobertura de uma pauta nesta semana. Lucas Martins, repórter da Band, protagonizou uma situação polêmica ao perder a paciência com a colega de profissão Grace Abdou, da TV Record. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, o jornalista aparece empurrando a repórter enquanto diz, de forma ríspida: "Dá licença!"

Diante da repercussão negativa, Lucas usou a edição ao vivo do programa Brasil Urgente para se retratar publicamente. Visivelmente constrangido, ele assumiu o erro e pediu desculpas pela postura.

“Na disputa por espaço eu tive uma atitude inaceitável. Eu empurrei a repórter da Record, colega de muitos anos, dividimos muitas pautas”, começou.

O repórter reforçou que não há justificativa para o ocorrido:“Acho que cabem poucas explicações sobre o porquê. Não há motivos que justifiquem isso. Venho aqui a público para pedir desculpas pelo episódio lamentável, e por uma atitude da minha parte inaceitável. Por isso fiz questão de voltar aqui”, completou.

A cena repercutiu fortemente nas redes sociais, onde internautas criticaram o comportamento do jornalista. “Se ele fez isso ao vivo, imagina nos bastidores… socorro”, comentou uma usuária. “Quase que as pessoas entrevistadas tiveram que apartar a briga”, ironizou outro. “Se fosse com o Datena, não teria sido só um empurrão”, disparou mais um perfil.