Dona Ruth reage após perder a guarda de Leo para Murilo Huff

A batalha judicial pela guarda de Leo, filho de Marília Mendonça, continua gerando grande repercussão. Apesar do impasse ainda não ter sido resolvido definitivamente, o cantor Murilo Huff recebeu a guarda provisória do menino de 5 anos, fruto de seu relacionamento com a eterna Rainha da Sofrência.

Dona Ruth, mãe de Marília, reagiu à decisão da Justiça por meio das redes sociais. Pouco após a audiência de conciliação, ela publicou fotos ao lado do neto, que esteve sob seus cuidados desde o nascimento, em 2019. A postagem foi vista por muitos como uma forma sutil de demonstrar o vínculo afetivo com Leo e o impacto da decisão.

A audiência, que reuniu Dona Ruth e o ex-genro, teve como objetivo buscar um possível acordo. No entanto, não houve consenso: ambos demonstraram interesse em manter a guarda do menino e não cederam em suas posições.

Procurada pela colunista Fábia Oliveira, a equipe jurídica de Murilo Huff limitou-se a comentar o caso com base na confidencialidade do processo. “O processo tramita em segredo de justiça, razão pela qual não poderia dar maiores informações”, informou a defesa.

Por enquanto, a guarda de Leo permanece com o pai, enquanto novas etapas do processo judicial seguem em curso. Ainda não há previsão para uma decisão definitiva.