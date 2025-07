Irmão de Marília Mendonça chora em vídeo e pede fim dos ataques à Dona Ruth

João Gustavo, irmão mais novo de Marília Mendonça, surgiu visivelmente abalado em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (1). Aos prantos, o cantor fez um apelo comovente para que cessem os ataques direcionados à sua mãe, Dona Ruth, que está no centro de uma disputa judicial com Murilo Huff, pai de Leo, de 5 anos, pela guarda do neto.

"Talvez essa seja a fala mais difícil da minha vida, mas eu tô passando aqui pra pedir pra vocês pararem de fazer esses comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil. Ela tá muito mal, muito mal mesmo, e eu tô fazendo o máximo pra ajudar, só que tá muito difícil, porque ela já perdeu muita coisa. Eu também perdi muita coisa. Só que, todos esses anos, eu tentei me reinventar. Ela também. A gente tentou continuar carregando uma coisa que sempre foi muito individual: o legado da Marília", começou João.

O desabafo veio acompanhado de um pedido por empatia. "Só a Marília conseguiu fazer as coisas que ela fez e deixou aqui na Terra. De várias formas, a gente errou. E tá tudo bem, porque sempre foi uma coisa muito dela. Eu tô aqui, sei lá, talvez pra pedir desculpa e pra pedir que parem com todos esses ataques. Pela minha mãe. Não é por mim, não é pra me vitimizar, mas parem com isso. De verdade, já chega."

Em um trecho mais delicado do vídeo, João revelou estar preocupado com o impacto emocional que os comentários negativos podem causar. "Eu não sei o que fazer. Tô fazendo esse apelo porque tô muito preocupado com o que isso pode causar. A gente tem um exemplo muito grande do que aconteceu com uma vítima desses cancelamentos em massa, dessas páginas... Eu tenho muito medo do que pode acontecer. Eu tô aqui pra pedir, por favor, parem com isso."

Finalizando o desabafo, o irmão de Marília reforçou que sua família não busca visibilidade ou vantagens com a situação: "A gente não quer dinheiro, não quer fama, não quer nada. Todos esses anos eu só corri pra longe disso, pra fugir disso. Eu nunca quis isso. Sempre quis uma vida simples. Eu daria tudo pra ter a minha irmã de volta. Inclusive, daria a minha própria vida pra ter ela aqui de volta. Só que eu sei que isso não é possível, isso não vai acontecer. Mas eu peço, agora, que deixem a gente em paz. Deixem a gente viver. Deixem a gente, pelo menos, sofrer em paz. Parem com isso. Parem com os julgamentos. Parem de falar coisas absurdas que vocês não sabem. Parem de acusar de coisas que não existem. É só isso, só."