Murilo Huff teria obtido guarda provisória de Leo após depoimento de babás

Depoimento de babás teria sido crucial para favorecimento de Murilo Huff em briga com Dona Ruth - (crédito: Reprodução Instagram)

A disputa judicial entre Dona Ruth Moreira e o cantor Murilo Huff pela guarda de Leo, de 5 anos, ainda não teve um desfecho definitivo, mas o sertanejo conquistou uma importante vitória: a guarda provisória do filho que teve com Marília Mendonça. Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, o depoimento de duas ex-babás da criança teria sido crucial para a decisão favorável ao cantor.

De acordo com o jornalista, as duas profissionais prestaram depoimentos que reforçaram a versão apresentada por Murilo durante a audiência de conciliação. Ainda segundo a publicação, uma terceira babá teria prestado um depoimento contrário ao cantor, mas sem o mesmo peso na decisão final do juiz.

Apesar da mudança provisória, a guarda segue compartilhada entre Murilo e Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça. A principal diferença é que, por ora, Leo passará a residir com o pai. Dona Ruth, que criou o neto desde o nascimento e continuou com a guarda após a trágica morte da filha em 2021, continua sendo responsável pela administração da herança do menino.

Após a repercussão do caso, Murilo se manifestou nas redes sociais e lamentou a situação delicada envolvendo o filho. Em sua publicação, o cantor deixou claro que só entrou com o pedido judicial por razões sérias, embora não possa divulgá-las por conta do processo correr em segredo de justiça.

"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que tenho, pois está em segredo de justiça, mas a verdade prevalecerá", escreveu ele.