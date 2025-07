Suzy Camacho é indiciada por crime contra ex de quem herdou fortuna

Suzy e Farid foram casados por quase uma década, mas, por conta da idade dele, o casamento foi firmado com separação total de bens

A ex-atriz da Globo e psicóloga Suzy Camacho, de 64 anos, foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de desviar mais de R$42 milhões do empresário Farid Curi, seu ex-marido, que morreu em 2022 aos 85 anos.

Segundo a investigação, Suzy teria se aproveitado da saúde debilitada do ex-companheiro para transferir parte expressiva do patrimônio dele em seus últimos anos de vida.

O caso vem sendo tratado como grave violação do Estatuto do Idoso. A polícia aponta possíveis crimes de apropriação de bens e negligência no trato com o empresário, com base em depoimentos e movimentações financeiras suspeitas.

Suzy e Farid foram casados por quase uma década, mas, por conta da idade dele, o casamento foi firmado com separação total de bens.

Os filhos do empresário afirmam que, após a união, a madrasta isolou o pai e passou a medicá-lo excessivamente, além de restringir o contato da família com ele. A defesa de Suzy, no entanto, nega todas as acusações e afirma que ela está sendo alvo de uma armação orquestrada pelos próprios filhos de Farid.

O advogado Luiz Flávio Borges D’Urso classificou o relatório da polícia como “peça de ficção científica” e alegou que houve vazamentos ilegais, uso indevido de dados do Coaf e parcialidade no inquérito. “Suzy confia na Justiça e acredita que sua inocência será reconhecida”, afirmou em nota.

Antes de atuar como psicóloga, Suzy teve uma carreira de destaque na televisão, com papéis marcantes em novelas da Globo como “A Viagem”, “O Profeta” e “Brega e Chique”. Agora, ela enfrenta uma batalha jurídica que promete movimentar os holofotes muito além da ficção.