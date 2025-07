Ex de Benício Huck, Duda Guerra aparece aos beijos com novo namorado - (crédito: Redes Sociais)

Duda Guerra está vivendo um novo capítulo no amor e não esconde mais. A influenciadora, que ganhou destaque ao namorar Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, surgiu nesta quarta-feira (2/7) em clima de romance com o estudante de Medicina Bruno Welter Lucianelli, da UFRJ.

A novidade pegou os fãs de surpresa e movimentou as redes sociais. Nas fotos publicadas no Instagram, Duda aparece abraçada e trocando beijos com Bruno, assumindo publicamente o novo relacionamento.

O timing da revelação chamou atenção, já que o namoro anterior com Benício terminou há poucas semanas. Nos comentários, internautas reagiram com entusiasmo e especulações sobre os bastidores do fim com o herdeiro global.

Fontes próximas ao antigo casal dizem que o namoro com Benício foi alvo de resistência dentro da família Huck, principalmente por parte de Angélica, que preferia mais discrição. A exposição intensa nas redes e a pressão da vida pública teriam contribuído para o desgaste da relação.

Com Bruno, Duda parece querer um caminho mais reservado. O novo namorado tem perfil discreto nas redes, com pouco mais de 1.600 seguidores, e evita se envolver em polêmicas. Mesmo assim, o romance já virou assunto entre os fãs da influenciadora.