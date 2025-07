Ana Castela chora em show e diz que quase desistiu dos palcos

Durante um show em Minas Gerais, Ana Castela não conteve as lágrimas e desabafou abertamente com o público. A cantora sertaneja revelou que está enfrentando um momento difícil e que, por pouco, não abandonou os palcos. "Estão me pegando pra cristo. Eu não estou mais aguentando", disse, emocionada.

A artista explicou que sente saudades da simplicidade da vida na fazenda e que tem lidado com críticas e boatos nas redes sociais. "Às vezes dá vontade de ir embora, mas não vou não. Ainda tenho gente pra fazer feliz", declarou, sendo aplaudida pelo público.

A comoção acontece após rumores de que ela teria decidido encerrar a carreira. Ana desmentiu a informação nas redes sociais e afirmou que apenas pediu para reduzir o ritmo dos compromissos. “Que não é fácil, não é. Mas tô aqui firme. Essas fontes próximas estão mentirosas”, disparou.

Nos últimos dias, ela também se envolveu em polêmica com o prefeito de Jequié, que a acusou de não receber crianças no camarim e de ter uma equipe grosseira. Ana rebateu dizendo que a versão não condiz com a realidade e lamentou a repercussão: “Nada agrada o povo, imagina eu.”

Apesar dos altos e baixos, Ana garantiu que não pretende parar. “Se Deus quiser, sigo até eu morrer. Só estou tentando manter a cabeça no lugar”, disse a cantora, que ainda agradeceu aos fãs e à equipe pelo apoio em meio às turbulências.