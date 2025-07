Edu Guedes quebra o silêncio após cirurgia: "É um recomeço"

Edu Guedes está travando uma batalha séria pela saúde. O apresentador foi diagnosticado com câncer no pâncreas e precisou passar por uma cirurgia delicada no último sábado, 5 de julho, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A descoberta veio após uma primeira internação por conta de uma infecção causada por cálculo renal.

Inicialmente, Edu foi operado para remover a pedra nos rins que estava causando complicações. No entanto, exames complementares revelaram um tumor no pâncreas, exigindo uma nova intervenção médica, dessa vez para a retirada do câncer.

Por meio de sua assessoria, o chef comentou pela primeira vez sobre o quadro e adotou um tom de esperança. “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, afirmou. Ele segue em recuperação e terá acompanhamento médico constante nos próximos meses.

A notícia pegou fãs e colegas de surpresa. Edu, que atualmente é casado com Ana Hickmann, agradeceu o carinho que vem recebendo nas redes sociais e ressaltou a importância do apoio da família neste momento delicado.

Mais detalhes sobre o estado de saúde do apresentador serão divulgados ao vivo no programa “Fica Com a Gente”, da RedeTV!, nesta segunda-feira (7/7), às 10h da manhã.