Novo visual de Guilherme Leicam chama atenção na TV e divide opiniões

A nova aparência de Guilherme Leicam virou assunto nas redes sociais após sua participação no programa “Domingo Legal”, do SBT, neste domingo (6/7). Com o rosto bastante diferente, o ator de 34 anos causou estranhamento e foi alvo de comentários sobre supostos excessos nos procedimentos estéticos.

O termo “desarmonização facial” rapidamente viralizou. Internautas reagiram com surpresa ao notar as mudanças no visual do ator, que ficou conhecido por novelas da Globo. “Difícil acreditar que ele mexeu tanto em um rosto que já era lindo”, comentou uma usuária.

Outros seguidores saíram em defesa de Leicam, afirmando que cada um tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo. Em 2021, Guilherme já havia passado por um procedimento chamado Full Face com o médico Igor Costa Alves, especializado em estética facial.

Na ocasião, ele realizou preenchimentos em diversas regiões do rosto, como mandíbula, nariz, queixo e têmporas, além de aplicações de toxina botulínica.

As imagens de “antes e depois” do ator voltaram a circular intensamente nas redes sociais e geraram debate sobre os limites da busca por padrões estéticos. Muitos seguidores disseram que ele está irreconhecível. “Parece outra pessoa. Fiquei sem reação”, escreveu uma fã.