Andressa Urach surge com rosto sangrando após procedimento

Andressa Urach deu um susto nos seguidores ao surgir com o rosto sangrando nesta quarta-feira (2/7), logo após passar por um microagulhamento avançado em uma clínica de estética. A influenciadora de 37 anos compartilhou os registros do procedimento estético nas redes sociais e garantiu: “Não senti dor”.

O tratamento foi feito com PDRN e, segundo a biomédica que aplicou a técnica, o protocolo é ideal para o inverno, período em que os peelings e cuidados com a pele são mais eficazes. “Estamos finalizando com ácido para clarear e melhorar a textura da pele”, explicou a profissional. Andressa, apesar das imagens chocantes, parecia tranquila com o resultado.

Nos últimos meses, a ex-modelo vem chamando atenção pelas transformações estéticas. Recentemente, ela revelou arrependimento após realizar uma cirurgia na França para mudar a cor dos olhos. Urach chegou a relatar sintomas preocupantes como dor intensa, dificuldade para enxergar e sensibilidade à luz. “Tô muito arrependida. E medo de ficar cega!”, desabafou.

A influenciadora também contou que voltou ao Brasil antes do previsto para tratar os sintomas por aqui. “Achei mais seguro. Se soubesse que doeria tanto, eu não teria feito”, lamentou. O procedimento nos olhos, chamado ceratopigmentação, deixou seus olhos com um tom esverdeado.

Mesmo com as críticas e preocupações dos fãs, Urach segue dividindo cada passo das mudanças com os seguidores. “Dia de cuidar da pele e aproveitar o inverno”, disse ela.