Andressa Urach choca ao revelar participação do filho em conteúdo adulto

Andressa Urach voltou a causar burburinho nas redes sociais ao anunciar que retomou as gravações de conteúdo adulto — mas com uma nova abordagem. Em uma publicação feita no Instagram, a modelo explicou que agora pretende gravar apenas com parceiros com quem tem interesse genuíno, deixando claro que não quer mais fazer cenas apenas por obrigação profissional.

"Aviso importante para quem me acompanha. Voltei a gravar, mas agora é diferente: só vou gravar com homens que eu tenho interesse real. Nada mais por obrigação, nem por cena. Agora é por prazer, vontade e conexão", declarou.

Sobre a participação do filho Arthur nas produções — que já havia gerado controvérsia anteriormente — Andressa esclareceu que ele terá um envolvimento muito mais limitado nesta nova fase. "O Arthur não grava mais os homens, apenas as mulheres — e mesmo assim, só em casos muito raros. Meu foco agora é o conteúdo masculino. Selecionado. Autêntico. Do meu jeito", escreveu.

Urach finalizou a publicação reforçando seu momento de retomada pessoal e profissional. "Obrigada a quem me respeita e entende essa nova fase. Tô de volta. E mais eu do que nunca."

Nas redes sociais, a declaração dividiu opiniões e gerou debate entre os internautas. "Gente, ela sempre disse que o filho participava das gravações. Agora ela tira porque pretende transar de verdade", comentou uma seguidora. Outro foi mais direto: "Essa mulher não tem mais o que fazer da vida dela".

Saiba Mais Mariana Morais Grace Abdou se pronuncia após ser agredida por repórter na Band

Grace Abdou se pronuncia após ser agredida por repórter na Band Mariana Morais Alexandre Correa diz não ter dinheiro para namorar: 'Papai está quebrado'

Alexandre Correa diz não ter dinheiro para namorar: 'Papai está quebrado' Mariana Morais Murilo Ruff vem a público rebater acusações de Dona Ruth

Murilo Ruff vem a público rebater acusações de Dona Ruth Mariana Morais Corpo de Juliana Marins chegando ao Brasil emociona a web: 'Triste'

Corpo de Juliana Marins chegando ao Brasil emociona a web: 'Triste' Mariana Morais Dona Ruth fala 1ª vez em emocionante desabafo após perder a guarda do neto