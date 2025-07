Luana Piovani vai a audiência em ação contra Neymar e alfineta Virginia

Ela não para! Luana Piovani voltou a causar burburinho ao comentar, nesta quarta-feira (10), sobre a audiência marcada no processo movido por Neymar contra ela. O jogador entrou com uma ação por difamação, após a atriz e influenciadora ter feito críticas públicas direcionadas a ele.

No entanto, o que mais chamou a atenção entre as declarações de Luana foram as possíveis alfinetadas direcionadas a Virginia Fonseca. Ao comentar sobre o look que usaria para comparecer à audiência, Luana fez referência ao visual escolhido por Virginia durante sua ida à CPI das Bets, em junho.

“Não trouxe camiseta com foto dos meus filhos, não uso óculos e prefiro meu cabelo de lado. Moletom? Só para ir à praia. Vai haver uma luta do bem contra o mal”, disparou a atriz, que é mãe de três filhos, frutos de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

VEJA TAMBÉM

A fala foi interpretada como uma clara provocação à influenciadora e apresentadora do SBT. Para quem não acompanhou, Virginia compareceu ao Senado Federal para prestar depoimento à CPI das Apostas Esportivas vestindo um moletom com a imagem da filha Maria Flor, calça, óculos de grau e sem maquiagem — o que gerou muitos comentários nas redes sociais na época.

Logo após a fala de Luana viralizar, internautas se dividiram entre elogios e críticas: "Me identifico muito com ela HAHAHAHA. Sinto muitíssimo por quem não gosta", comentou uma seguidora. "Amo a Lu, mas ela já tá nessa faz tempo né? Pra quê?", questionou outra. Já uma terceira alfinetou: "Virginia sonha em ter pelo menos 10% da honestidade e do caráter da Luana".

Ela não para! Luana Piovani voltou a causar burburinho ao comentar, nesta quarta-feira (10), sobre a audiência marcada no processo movido por Neymar contra ela. O jogador entrou com uma ação por difamação, após a atriz e influenciadora ter feito críticas públicas direcionadas a ele.

No entanto, o que mais chamou a atenção entre as declarações de Luana foram as possíveis alfinetadas direcionadas a Virginia Fonseca. Ao comentar sobre o look que usaria para comparecer à audiência, Luana fez referência ao visual escolhido por Virginia durante sua ida à CPI das Bets, em junho.

“Não trouxe camiseta com foto dos meus filhos, não uso óculos e prefiro meu cabelo de lado. Moletom? Só para ir à praia. Vai haver uma luta do bem contra o mal”, disparou a atriz, que é mãe de três filhos, frutos de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

A fala foi interpretada como uma clara provocação à influenciadora e apresentadora do SBT. Para quem não acompanhou, Virginia compareceu ao Senado Federal para prestar depoimento à CPI das Apostas Esportivas vestindo um moletom com a imagem da filha Maria Flor, calça, óculos de grau e sem maquiagem — o que gerou muitos comentários nas redes sociais na época.

Logo após a fala de Luana viralizar, internautas se dividiram entre elogios e críticas:

"Me identifico muito com ela HAHAHAHA. Sinto muitíssimo por quem não gosta", comentou uma seguidora.

"Amo a Lu, mas ela já tá nessa faz tempo né? Pra quê?", questionou outra.

Já uma terceira alfinetou: "Virginia sonha em ter pelo menos 10% da honestidade e do caráter da Luana".