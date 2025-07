Luana Piovani tira sarro do novo rosto de Anitta

Luana Piovani voltou a mostrar que não tem papas na língua — e que, quando se trata de polêmica, ela não foge do embate. A atriz e influenciadora usou as redes sociais para debochar da nova aparência de Anitta, que tem sido alvo de comentários desde que surgiu com o rosto visivelmente transformado.

Diante da onda de críticas que Anitta recebeu, a atriz Maria Ribeiro saiu em sua defesa com um texto forte e reflexivo. “Anitta tem o direito de fazer o que quiser com seu rosto e com seu corpo, e nunca na vida a vi dizendo por aí que todos deveriam fazer como ela. Acho inacreditável que a gente se sinta no direito de opinar sobre a aparência dos outros”, escreveu.

Maria seguiu com um desabafo mais profundo: “A gente não tem a menor ideia do que acontece no íntimo de cada um, e qual o caminho que buscamos pra preencher as lacunas com as quais convivemos pelo simples fato de que nossa natureza é: incompleta e ávida por sentido”, completou.

Mas foi o comentário ácido de Luana Piovani no post de Maria que roubou a cena. Sem esconder o tom de deboche, ela escreveu apenas: "Cê jura?" A resposta, apesar de curta, foi suficiente para incendiar os comentários e reacender a antiga tensão entre Luana e Anitta — que já teve um breve envolvimento com Pedro Scooby, ex-marido da atriz.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao comentário de Luana, dividindo opiniões. "Luana não tem preconceito com nada nem ninguém. Ela odeia todo mundo igual", ironizou um usuário. "Acho que a Luana quis dizer que tem tantas outras pautas necessárias e importantes além da aparência da Anitta. Gente, a Anitta tá cagando pra quem fala mal dela", ponderou outro. Já um terceiro relembrou o passado: "Ela tem recalque da Anitta desde a época que Anitta dava uns pegas no Scooby".