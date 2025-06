Luana Piovani desabafa e diz que seu filho mais velho não a respeitava

Luana Piovani abriu o coração sobre sua relação com Dom, seu filho mais velho de 13 anos, fruto do casamento com Pedro Scooby. A atriz admitiu que se afastou do primogênito quando os gêmeos Bem e Liz nasceram, e hoje reconhece que essa decisão foi um erro.

Durante participação no quadro “Pode Perguntar”, do “Fantástico”, Luana contou que deixou o filho mais velho sob os cuidados do pai enquanto ela cuidava dos gêmeos e das tarefas domésticas.

Esse afastamento acabou criando um distanciamento entre mãe e filho. Luana revelou que Dom não a respeitava e até a desafiava, um comportamento que ela acredita estar ligado ao desejo do menino de morar com o pai no Brasil, enquanto ela vivia com as crianças em Portugal.

“Meu filho não me respeitava, não respeitava minhas ordens. Ele me peitava”, confessou a atriz. Mesmo assim, Luana decidiu abrir mão do próprio desejo para o bem-estar do filho. Ela destacou que o ex-marido se tornou um pai mais presente e responsável, surpreendendo positivamente.

A atriz também falou sobre a dor de ver o filho crescer e se afastar, mas afirmou que está tentando lidar com isso da melhor forma possível. “Eu sangro todo dia por isso, mas o que eu faço? Lambo minha ferida”, disse.