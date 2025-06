Luana Piovani reage à Justiça em processo de Neymar: "Tão suspeito"

A disputa judicial entre Luana Piovani e Neymar Jr. ganhou um novo capítulo. Após críticas públicas feitas pela atriz ao jogador nas redes sociais, Neymar moveu uma denúncia-crime contra ela. Em resposta, a defesa de Luana solicitou que Bruna Biancardi, companheira do atleta, fosse ouvida como testemunha para contestar a acusação.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, Bruna, que está grávida do segundo filho do jogador, recusou-se a participar do processo e não prestará depoimento. A decisão gerou repercussão nas redes sociais, e Luana Piovani não deixou o assunto passar batido. “Tão suspeito as obviedades serem negadas”, escreveu a atriz em uma publicação no Instagram, reagindo à notícia.

Inicialmente, Bruna havia se mostrado disposta a contribuir com o caso. No entanto, no início de junho, a defesa de Neymar solicitou sua dispensa, amparando-se em um artigo da lei que impede companheiras de réus de testemunharem em determinadas situações. O argumento foi acatado pela Justiça.

Por outro lado, os advogados de Luana recorreram da decisão. Eles alegam que a justificativa não se sustenta juridicamente, já que Neymar não é réu no processo — foi ele quem ingressou com a denúncia-crime. A defesa da atriz segue tentando reverter a medida, argumentando que o depoimento de Bruna poderia esclarecer pontos essenciais do caso.

Nas redes sociais, o público comentou sobre o caso: "É um processo. Ele que abriu um processo contra a Luana simplesmente pelo fato de falar a verdade. A Luana tem o direito de se defender usando oque tem! Se ele não quer que a esposa dê depoimento, ele que cancele o processo", escreveu um usuário.