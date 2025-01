Dani Calabresa anuncia gravidez do 1º filho e famosos reagem

Bebê a bordo! A apresentadora, Dani Calabresa, e o marido, Richard Neuman, anunciaram, nesta terça-feira (21), que estão 'grávidos'. Nas redes sociais, a humorista revelou que 'estava doida' para contar a novidade. A famosa está grávida de quatro meses.

"Temos um TURU-TURINHO aqui dentro! Obrigada, meu Deus! A gente tava doido para contar pra vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", questionou ela com um carrossel de fotos ao lado do amado. O cachorro do casal também participou do ensaio.

"Eu e Richard estamos muito felizes. A gestação tem quase quatro meses, e já sentimos nossa família completa. Dani, Richard, Pingo é um coraçãozinho, uma calabrezinha ou calabrezinho aqui dentro", disse a apresentadora em entrevista ao portal Léo Dias.

Durante uma entrevista, Dani, que realizou o tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) em outubro do ano passado para engravidar, revelou que congelou os óvulos e embriões em 2023. Nas redes sociais, famosos e amigos celebraram a notícia.

"Titio Fábio já amaaaa! Que venha com muita saúde, alegria e bênçãos!", escreveu Fábio Porchat. "Um irmãozinho pro Pingo!! Richard agora sim is The New Man!! Vem vindos ao melhor de suas vidas amados", comentou Marcos Mion. "Que lindo! Parabéns", celebrou Ana Hickmann.