Goleiro Bruno se pronuncia após grave acusação da mãe de Eliza Samudio

Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, voltou a se pronunciar sobre a relação com o filho Bruninho e a recente acusação da ex-sogra, Sônia Moura, sobre uma dívida de pensão alimentícia. Em entrevista com a advogada Mariana Migliorini, o ex-goleiro disse estar tentando recomeçar a vida após cumprir pena e criticou o valor exigido judicialmente.

“Me pedem um absurdo. Como vou pagar R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil se ganho dois salários mínimos? Já pedi revisão, quero pagar o que é justo”, afirmou Bruno, alegando que sua realidade atual é incompatível com os valores cobrados. Segundo Sônia, ele deve cerca de R$90 mil por três anos de pensão não paga ao filho.

Bruno também comentou a dificuldade de se reaproximar de Bruninho, hoje com 15 anos e jogador nas categorias de base do Botafogo. “A única pessoa no mundo a quem devo satisfação é ele. Um dia a vida vai colocar a gente frente a frente”, declarou. Ele contou que a filha mais velha gostaria de conhecer o garoto, mas que a avó materna teria impedido qualquer contato.

Sobre a carreira, o ex-goleiro disse que tentou voltar ao futebol, mas desistiu ao perceber os impactos nos filhos. “Eu que cometi o erro, não eles. Estavam pagando o preço pelo meu passado. Isso é covardia”, afirmou. Atualmente, Bruno diz estar afastado do esporte e dedicado a novos trabalhos fora dos campos.

Pai de cinco filhos, Bruno vive com a esposa Ingrid Calheiros e as duas filhas mais novas. Ele também é pai de Bruna Vitória e Maria Eduarda, do primeiro casamento, além de Bruninho, filho de Eliza Samudio.