Show de Coldplay tem flagra de traição envolvendo CEO americano

O que era para ser apenas um momento divertido durante o show do Coldplay acabou se transformando em um escândalo. A câmera do beijo, tradicional em grandes eventos, flagrou um casal que tentou — sem sucesso — manter o romance em segredo. Internautas logo começaram a apontar que se tratava de uma possível traição.

Nas imagens, o casal parece perceber que está sendo filmado e, imediatamente, tenta se esconder. A mulher vira o rosto, enquanto o homem, identificado por usuários nas redes sociais como um CEO famoso, chega a se agachar na tentativa de evitar ser reconhecido. No entanto, o breve registro foi o suficiente para que ambos fossem identificados.

“Ah, o quê... ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, comentou o vocalista Chris Martin, ao reagir à cena durante o show.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, e internautas passaram a investigar a identidade dos envolvidos. De acordo com diversas postagens, o homem seria Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e a mulher, Kristin Cabot, diretora de RH da mesma companhia. Ambos seriam casados e teriam filhos.

O jornal britânico The Sun confirmou a identidade do homem como sendo, de fato, o executivo Andy Byron. “O cara é Andy Byron, CEO da Astronomer, casado e com filhos, e ela é Kristin Cabot, diretora de RH da mesma empresa, também casada e com filhos. Se f*deram, acho é pouco”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).