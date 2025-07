Luísa Sonza e Nilo: Entenda climão que resultou em unfollow

O que tinha tudo para ser um sucesso nas plataformas digitais acabou virando polêmica nas redes sociais. A parceria entre Luísa Sonza e o cantor Nilo na faixa "Não Me Provoca", lançada recentemente, azedou. O artista revelou que foi bloqueado pela cantora e que ela também deixou de segui-lo nas redes sociais.

Até o momento, Luísa não se pronunciou sobre o ocorrido. No entanto, a tensão começou após Nilo divulgar nas redes algumas fotos antigas que sugeriam um antigo romance entre os dois. Na legenda, ele escreveu: "Fiz uma música com a minha ex", dando margem para especulações sobre um relacionamento que teria ocorrido em 2023 — nunca confirmado por nenhuma das partes.

Segundo o cantor, tudo corria bem até o lançamento da música, mas o clima azedou logo depois. "Eu tomei unfollow, fui bloqueado. Ex é complicado, vocês tão ligados. É fod, mas tenho muito carinho por ela e a música tá pesada"*, declarou ele em entrevista ao portal Leo Dias.

Apesar do desconforto nos bastidores, a música segue em alta nas plataformas de streaming. Nilo também fez questão de demonstrar respeito por Luísa, mesmo após o bloqueio: "Luísa é mil grau, parceira", escreveu em uma postagem recente.

Nas redes sociais, o episódio dividiu opiniões. "Querendo fama em cima da gata", comentou uma seguidora. Outro internauta relembrou críticas injustas que Luísa já sofreu no passado: "Dizem que a Luísa usou o relacionamento com o Whindersson pra se promover e obviamente ela não fez isso. Aí o querido usa até fotos da garota, a mídia não cai matando em cima dele e ele ainda se sente no direito de reclamar."