Wagner Moura faz apelo a Lula para vetar PL da devastação

Wagner Moura se manifestou publicamente contra a aprovação do Projeto de Lei 2159/2021, conhecido como PL da Devastação, que altera as regras de licenciamento ambiental no Brasil. O ator e diretor fez um apelo direto ao presidente Lula para que vete a proposta, aprovada na Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira, 17. “Cumpra as promessas de campanha”, pediu Moura.

Para o artista, o projeto representa um retrocesso ambiental num momento em que o mundo inteiro discute soluções para conter os impactos da crise climática. “Essa aprovação é um desastre anunciado”, declarou.

O texto aprovado enfraquece os critérios para concessão de licenças ambientais, o que, segundo ambientalistas, pode abrir brecha para desmatamento e danos irreversíveis.

Moura, que acaba de conquistar o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes 2025, disse que não poderia se calar diante de uma pauta que atinge diretamente o futuro do país. “O Congresso deixou de ser um espaço de formulação de ideias e virou instrumento de lucro para interesses econômicos”, desabafou.

O PL da Devastação ainda precisa passar pelo Senado e, se aprovado, segue para sanção presidencial. Enquanto isso, Wagner Moura deixa claro que espera coerência do governo com os compromissos ambientais firmados durante a campanha. “Esse veto é um teste de responsabilidade histórica”, afirmou.