Traição de CEO em show do Coldplay tem reviravolta; Astronomer se pronuncia

O escândalo viral envolvendo a suposta traição de um CEO de uma empresa de inteligência artificial americana, após o empresário ser flagrado curtindo o show da banda Coldplay agarradinho com a chefe do RH acaba de ter uma reviravolta. Ocorre que, segundo o site TMZ, a suposta declaração do CEO Andy Byron sobre o episódio extremamente constrangedor, na verdade, é falsa.

A empresa Astronomer, na qual Byron ocupa o cargo de CEO, disse ao TMZ que as declarações atribuídas ao empresário não são reais. A falsa declaração foi publicada na última quinta-feira, 17/07, depois que o vídeo registrado pela câmera do show da banda flagrou Byron abraçando Kristin Cabot, enquanto ambos curtiam o evento agarradinhos, se tornou viral no mundo inteiro.

Andy Byron e Kristin Cabot são casados com outras pessoas e, ao perceber que foram filmados abraçados em clima de romance, logo trataram de se esconder da câmera, durante o show de Coldplay, na noite da última quarta-feira, 16/07. O vocalista da banda, Chris Martin, chegou a comentar sobre a possibilidade de o casal, na verdade, ter um caso extraconjugal.

O vídeo do flagra foi compartilhado nas redes sociais por uma das pessoas que assistiram ao show. Não demorou muito para que as imagens viralizassem e acumulassem milhões de visualizações ao redor do mundo todo. E bastou o vídeo começar a circular na web para que os detetives de plantão descobrissem todas as informações sobre Andy Byron e Kristin Cabot, inclusive que ambos são casados, mas não entre si.

O que se sabe é que, até o momento, nenhum dos dois, de fato, se pronunciou oficialmente sobre o flagra constrangedor que os deixou em evidência no mundo todo. O TMZ perguntou ao representante da empresa Astronomer se Andy planeja dar uma declaração oficial sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento.