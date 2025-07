Andressa Urach grava funk proibido com MC Pipokinha

Sempre rodeada de grandes polêmicas, Andressa Urach acaba de surpreender mais uma vez seus admiradores fiéis. A ex-Fazenda resolveu se aventurar em um novo segmento: a música. Estamos falando especificamente do Funk, já que ela se juntou a MC Pipokinha e a Juju Ferrari na gravação de um clipe de uma nova música de Funk “proibidão”.

Nas imagens dos bastidores das gravações, que acabaram vazando nas redes sociais, Andressa Urach surge rebolando ao som da letra “sou uma p#t4 tatuada e aqui tu não se cria”. Ao lado dela estavam MC Pipokinha e Juju Ferrari. As três estavam em meio à várias pessoas que faziam figuração na cena, como se fosse um verdadeiro baile funk a céu aberto.

Nas redes sociais, o trecho vazado do clipe gerou muita discussão entre os internautas. “Precisa aprender a rebolar”, disse um seguidor sobre o rebolado de Andressa Urach. “Dançando parece meu cachorro querendo cagar”, alfinetou outra internauta. “Vai ver ela não sabe dançar funk, mas sabe rebolar em uma beringela. Uma coisa não tem a ver com a outra”, brincou outro usuário do Instagram.

Vale lembrar que Andressa Urach e Juju Ferrari já brigaram feio. A treta entre as duas envolveu xingamentos e até vias de fato. A confusão aconteceu durante uma festa, em São Paulo, no momento em que as duas começaram a discutir. No meio da discussão, Urach cuspiu na cara de Juju, que revidou quebrando uma taça em seu rosto.

Andressa Urach sofreu um corte profundo no rosto e foi parar na emergência de um hospital. Meses depois da confusão, Andressa e Juju, que chegaram a viver um affair, fizeram as pazes após a ex-Fazenda ser internada com pneumonia.