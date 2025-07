Zé Felipe vira piada após possível indireta para Virginia e Vini Jr.

Zé Felipe virou assunto nas redes sociais após publicar fotos usando uma camisa com o número 10 estampado. O detalhe, aparentemente aleatório, foi interpretado por muita gente como uma possível indireta para Vini Jr., ex-affair de Virginia Fonseca, que recentemente tatuou esse mesmo número, o favorito da influenciadora.

A internet, claro, não perdoou. Muitos usuários passaram a debochar da atitude do cantor, sugerindo que ele estaria se sentindo ameaçado pela lembrança do passado da esposa com o jogador.

"Zé Felipe é tão infantil que qualquer coisa vira crise de ciúmes", escreveu uma seguidora. Outros ironizaram o look: “Botou a 10 achando que era convocação, mas tá jogando é contra ele mesmo”.

Além disso, o público notou que Zé só costuma se manifestar nas redes quando Virginia está em alta ou sendo citada em outras histórias. “Quando falam da Virginia, ele brota do nada com indireta. Parece fã-clube ciumento”, comentou outro usuário. A atitude dividiu opiniões, mas a maioria achou tudo bem desnecessário.

Até o momento, nem Zé Felipe nem Virginia se pronunciaram oficialmente sobre a repercussão. Já Vini Jr., envolvido indiretamente na história, segue sem dar bola para o burburinho e focado em sua carreira no Real Madrid.

Essa não é a primeira vez que o cantor se envolve em polêmicas por ciúmes. Nas redes, fãs e haters lembraram outras ocasiões em que ele teria feito comentários atravessados ou postagens misteriosas sempre que o nome da esposa estava em evidência.